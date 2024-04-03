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Сейсмологи: Число афтершоков после землетрясение на Тайване превысило 160

Сейсмологи: Число афтершоков после землетрясение на Тайване превысило 160 Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 15:20
Сейсмологи: Число афтершоков после землетрясение на Тайване превысило 160

Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Центрального метеорологического управления острова.

Сообщается, что, по состоянию на 18.01 по местному времени число афтершоков составило 167, из них два магнитудой 6 и выше, 12 магнитудой от 5 до 6, 80 - от 4 до 5, 72 - от 3 до 4.

Отметим, что утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. В результате землетрясения погибли 9 человек, еще 821 человек получил ранения.

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Версия на английском языке Seismologists: Number of Taiwan quake aftershocks exceeds 160

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