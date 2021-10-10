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Сегодня в Ираке пройдут досрочные парламентские выборы

Сегодня в Ираке пройдут досрочные парламентские выборы Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) пройдут сегодня в Ираке.
Другие страны
10 октября 2021 г. 02:30
Сегодня в Ираке пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) пройдут сегодня в Ираке.

Как передает Report, на 329 депутатских мандатов претендуют более 3,2 тыс. кандидатов, 951 из которых - женщины, а 789 - самовыдвиженцы. В 83 избирательных округах за места в законодательном органе будут бороться 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная в основном по религиозно-этническому признаку, среди которых, в частности, семь шиитских, четыре суннитские и две курдские.

Необходимость в досрочных выборах возникла после того, как осенью 2019 года арабскую республику захлестнула волна антиправительственных протестов, приведшая к отставке кабинета министров, который был сформирован по итогам предыдущих выборов в мае 2018 года.

Находившееся в последние месяцы под угрозой срыва общенациональное голосование, которое изначально должно было состояться 6 июня, будет проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности. В частности, в стране сегодня будут закрыты все пограничные переходы и аэропорты.

Избирательным правом в Ираке с населением 40 млн человек обладают порядка 26,9 млн жителей. Между тем, по мнению экспертов, из-за высокой степени недоверия к властям и непрекращающегося кризиса в экономике, здравоохранении и других областях явка, как и на выборах 2018 года, вряд ли превысит 40%.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün İraqda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

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