Сегодня в Финляндии состоятся выборы президента

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Финляндии в воскресенье состоится первый тур выборов президента, возможный второй тур намечен на 11 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Безусловным фаворитом из восьми кандидатов считается действующий президент Саули Ниинистё, который отказался баллотироваться от партий и высказался за избирательное объединение.

Несмотря на то, что в последнее время его рейтинг несколько снизился и, согласно последнему опросу, проведенному по заказу газеты "Хельсингин саномат", за него готовы проголосовать 58% граждан с правом голоса.