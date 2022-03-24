Сегодня состоится встреча Эрдогана и Байдена

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом США Джозефом Байденом.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом США Джозефом Байденом.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, лидеры встретятся в рамках экстренного саммита НАТО в столице Бельгии Брюсселе.

Кроме того, Эрдоган проведет встречи один на один с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

На сегодняшнем саммите НАТО будет обсуждаться война между Россией и Украиной. Эрдоган и Байден находятся в Брюсселе для участия в заседании.