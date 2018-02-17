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    Себастьян Курц: Китай занимает роль США на международной арене

    Канцлер Австрии: Это демонстрирует начало изменений в геополитической ситуации в мире.

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Китай занимает политический вакуум, который образовался из-за отхода США от международной политики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Центры власти смещаются, США по-прежнему сильное государство, но они отходят от международной политики. Китай заполняет этот политический вакуум", - заявил С.Курц.

    По его словам, это демонстрирует начало изменений в геополитической ситуации в мире.

    "Крупные государства больше не поглощают малые. Теперь быстрые государства поглощают те государства, которые медлят", - добавил канцлер.

    Говоря о проблеме мигрантов в Европе, С.Курц подчеркнул, что приток мигрантов может подорвать мир и благополучие на континенте.

    "Арабская весна" в Персидском заливе стала зимой, в Африке существует давление в плане миграционных потоков, здесь кроется огромный конфликтный потенциал", - подчеркнул он, добавив, что Европа сама должна обеспечивать мир и благополучие в ЕС.

    "Мы должны сами решать, кто попадает на территорию ЕС", - подытожил канцлер.

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