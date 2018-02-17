Себастьян Курц: Китай занимает роль США на международной арене

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Китай занимает политический вакуум, который образовался из-за отхода США от международной политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Центры власти смещаются, США по-прежнему сильное государство, но они отходят от международной политики. Китай заполняет этот политический вакуум", - заявил С.Курц.

По его словам, это демонстрирует начало изменений в геополитической ситуации в мире.

"Крупные государства больше не поглощают малые. Теперь быстрые государства поглощают те государства, которые медлят", - добавил канцлер.

Говоря о проблеме мигрантов в Европе, С.Курц подчеркнул, что приток мигрантов может подорвать мир и благополучие на континенте.

"Арабская весна" в Персидском заливе стала зимой, в Африке существует давление в плане миграционных потоков, здесь кроется огромный конфликтный потенциал", - подчеркнул он, добавив, что Европа сама должна обеспечивать мир и благополучие в ЕС.

"Мы должны сами решать, кто попадает на территорию ЕС", - подытожил канцлер.