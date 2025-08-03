СДС возобновили атаки в Сирии, в результате чего пострадали семь человек

Курдские силы начали атаку на севере Сирии, в результате чего 7 человек получили ранения.

Сирийские демократические силы (СДС), возглавляемые курдами, нанесли ракетные и артиллерийские удары по северу Сирии, в результате чего по меньшей мере 7 человек, включая четверых сирийских военнослужащих и троих мирных жителей, ранены.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на Министерство обороны Сирии.

В ведомстве заявили, что атаки были совершены по деревне недалеко от Манбиджа на севере провинции Алеппо. При этом использовались реактивные системы залпового огня и артиллерийские снаряды "беспорядочно и без веской причины".

Отмечается, что шквал ракет и артиллерийских снарядов нанес ущерб домам и вызвал быструю военную реакцию со стороны подразделений сирийской армии в этом районе.

Министерство обороны Сирии заявило, что сирийские войска отразили попытку проникновения бойцов СДС вблизи одного из своих военных постов к западу от Манбиджа.

"Сирийские войска нанесли точные ответные удары по артиллерийским позициям СДС, включая ракетную установку и полевую пушку, обнаруженные в восточном Алеппо", - говорится в сообщении.

Причины внезапной эскалации остаются неясными.