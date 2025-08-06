SCMP: Китай вряд ли прекратит закупки нефти в России из-за угроз Трампа

Китай, вероятно, не прекратит покупать нефть у России, учитывая взаимовыгодные отношения Москвы и Пекина в энергетической сфере, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины для стран, импортирующих российские энергоносители.

Китай, вероятно, не прекратит покупать нефть у России, учитывая взаимовыгодные отношения Москвы и Пекина в энергетической сфере, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины для стран, импортирующих российские энергоносители.

Как передает Report, такое мнение высказали эксперты на страницах газеты South China Morning Post (SCMP).

Специалист по России и Центральной Азии в Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань полагает, что США не могут сейчас нарушить политические и экономические отношения между КНР и РФ, "поскольку лидеры двух стран встретятся на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и на параде Победы в Китае в сентябре".

По его мнению, "Китай и Россия могут осуществлять торговлю нефтью в собственных валютах, что поможет обойти вторичные санкции США".

Высокопоставленный сотрудник канадской исследовательской компании BCA Research Мэтт Герткен считает, что российская нефть продолжит "поступать на юг в долгосрочной перспективе". Он отметил, что "стратегические цели Китая требуют стабильных и надежных поставок критически важных ресурсов, таких как нефть".