Счетная палата: Франция заплатит €74 млрд в виде процентов по долгам

Госдолг Франции продолжает расти, как и проценты по новым займам, поэтому в следующем году долговая нагрузка на бюджет республики составит €74 млрд.

Как передает Report, об этом заявил глава Счетной палаты Франции Пьер Московиси в интервью газете La Tribune Dimanche.

"В следующем году проценты по долгу составят €74 миллиарда, - сказал он. - Мы приближаемся к абсолютно беспрецедентному моменту в истории наших государственных финансов: долговая нагрузка скоро станет первоочередной статьей расходов государства. Это означает, что на позитивные приоритеты, ожидаемые французами, останется меньше денег: финансирование экологического и цифрового перехода, оборона".

Как указал Московиси, для поддержания экономики страны Парижу придется занять €310 млрд в условиях, когда ставка по долгу для Франции растет. При этом он назвал "несущественным" понижение кредитного рейтинга страны международными агентствами, отметив, что данные процедуры фактически отражают уже сложившиеся на рынке реалии в виде растущих процентных ставок. "Нам по-прежнему дают в долг, но все дороже и дороже. Мы являемся крупнейшими заемщиками на рынке долговых обязательств, который в 2026 году станет более конкурентным с приходом Германии, которая будет финансировать свои инвестиции в оборону", - рассказал собеседник издания.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что для Франции, которая является третьей страной еврозоны по уровню задолженности, снижение дефицита бюджета является приоритетной задачей. Проект бюджета на 2026 год рассчитан с учетом роста госдолга до 118% ВВП страны или до €3,5 трлн при одновременном снижении дефицита бюджета с 5,4% до 4,6% ВВП. При этом он указал на крайне высокий дефицит пенсионной системы в размере €6,6 млрд, который, по его словам, может смягчить только реализация начатой в 2023 году пенсионной реформы, без которой к 2035 году дефицит может достигнуть €15 млрд "из-за демографических изменений и ухудшения соотношения между работающими и пенсионерами". Также Московиси заявил о двукратном росте дефицита системы социального страхования с 2023 года, который в 2025 году составил €23 млрд.

Вместе с тем он указал, что не считает финансовое положение Франции катастрофическим. "Франция - платежеспособная страна. Она не находится на грани финансового кризиса, даже если ей и предстоит предотвратить финансовый инцидент через несколько лет", - заключил глава Счетной палаты страны.