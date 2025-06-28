СБУ сообщает об уничтожении 3 российских вертолетов в ходе спецоперации в Крыму

Служба безопасности Украины совершила диверсию против российских военных на территории Крыма.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о совершении спецоперации против российских военных на территории Крыма.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в СБУ.

По информации, в ночь с 27 на 28 июня украинские спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское", нанесли огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам.

"Имеющиеся данные свидетельствуют об уничтожении многоцелевых и ударных вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", - подчеркнул источник.