    СБР заявили о взятии под контроль ключевой военной базы в Судане

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 21:40
    СБР заявили о взятии под контроль ключевой военной базы в Судане

    Противостоящие суданской армии Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили, что им удалось взять под контроль ключевую базу военных и их штаб в городе Эль-Фашир на западе Судана.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

    Так, СБР разместили в соцсети видеозапись, где их бойцы празднуют это на территории перешедшей к ним базы и вокруг ее территории. Спутниковые снимки, проанализированные AP, показывают, что комплекс штабных зданий местной 6-й дивизии получил различные повреждения.

    Эль-Фашир - столица провинции Северный Дарфур, последний крупный оплот военных, с которыми борются СБР, в регионе Дарфур. По оценкам ООН, в городе блокированы 260 тыс. мирных жителей.

    Суданское командование официально информацию о потере объекта не подтвердило. Но источники AP из числа суданских военных сообщили, что армия оставила базу накануне и под сильным огнем СБР перешла на другие оборонительные линии.

    Между тем, по другим данным, в понедельник бои продолжились на летном поле на территории базы и в западных кварталах Эль-Фашира; при этом военные не имеют значимой поддержки с воздуха, чтобы отбивать атаки СБР.

    Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и почти весь Дарфур.

    Одни из наиболее тяжелых боев между военными и СБР идут в регионах Кордофан и Дарфур западнее столицы.

