СБ Украины ликвидировала экс-главу оккупационной администрации Луганска

Служба безопасности Украины ликвидировала во временно оккупированном Луганске Манолиса Пилавова, экс-главу оккупационной администрации города, возглавлявшего ее с 2014 по 2023 годы.

Служба безопасности Украины ликвидировала во временно оккупированном Луганске Манолиса Пилавова, экс-главу оккупационной администрации города, возглавлявшего ее с 2014 по 2023 годы.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в СБУ.

"Он погиб в результате подрыва взрывчатки", - отметил он.

Пилавов был одним из идеологов так называемой Луганской народной республики, соратником Игоря Плотницкого.

Отмечается, что с 2015 года так называемый глава администрации Луганска находился в розыске по статье 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти), а с 2022 года - находился под украинскими санкциями.