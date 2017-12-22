СБ ООН вновь ужесточил санкции против КНДР

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в пятницу ужесточил санкции в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты, установив ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовав от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий проект резолюции, подготовленный США, получил поддержку всех 15 стран - членов Совбеза, включая Россию и Китай.
В документе СБ ООН "самым решительным образом" осудил пуск ракеты, а также в ультимативной форме подчеркнул, что КНДР "не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций".
Документ стал четвертой резолюцией по КНДР, принятой с начала года, и третьим решением об ужесточении санкций против страны за 12 месяцев. Сразу после голосования постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поблагодарила делегации других стран за поддержку резолюции.
News DepartmentАвтор новости
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