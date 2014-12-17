СБ ООН санкционировал продолжение прямых поставок гуманитарной помощи в Сирию

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН принял резолюцию, санкционирующую продолжение в течение последующих 12 месяцев прямых поставок гуманитарной помощи в Сирию без получения предварительного согласия Дамаска. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе голосования документ поддержали все 15 стран-членов СБ, в том числе Россия.

Резолюция, в частности, разрешает гуманитарным сотрудникам ООН продолжать использовать для доставки помощи четыре дополнительных погранперехода. Два из них расположены на турецко-сирийской границе, и по одному - на границе со стороны Иордании и Ирака. Открытие этих пунктов было предусмотрено резолюцией Совбеза 2165, действие которой истекало в конце года.

Принятый документ требует, чтобы "все стороны внутрисирийского конфликта, в частности сирийские власти, незамедлительно обеспечили выполнение своих обязательств в области международного гуманитарного права и прав человека и полное и безотлагательное выполнение всех положений резолюций 2139 и 2165 Совета безопасности", нацеленных на улучшение гуманитарного доступа к населению.