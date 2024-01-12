О нас

СБ ООН проведет заседание по ударам США и Великобритании по Йемену

СБ ООН проведет заседание по ударам США и Великобритании по Йемену Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в пятницу, 12 января, два заседания по ближневосточной тематике - встречу по ситуации в секторе Газа, а также заседание по ударам США и Великобритании по Йемену.
Другие страны
12 января 2024 г. 08:36
СБ ООН проведет заседание по ударам США и Великобритании по Йемену

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в пятницу, 12 января, два заседания по ближневосточной тематике - встречу по ситуации в секторе Газа, а также заседание по ударам США и Великобритании по Йемену.

Как передает Report, об этом сообщило постпредство РФ при всемирной организации в Telegram-канале.

Первым пройдет заседание по теме "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", как ожидается, на нем пойдет речь об угрозе вынужденного перемещения палестинцев в секторе Газа. Начало встречи намечено на 15:00 по местному времени (00:00 - бакинское).

Вслед за этим состоится созванный по инициативе России "открытый брифинг в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену". Ожидается, что докладчиком на нем выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ ABŞ və Britaniyanın Yəmənə endirdiyi zərbələrlə bağlı iclas keçirəcək

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
6 января 2024 г. 13:14
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi