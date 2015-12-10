СБ ООН проведет заседание по ситуации с правами человека в КНДР

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в четверг проведет заседание по ситуации c правами человека в КНДР. Заседание состоится в 14.30 (22.30 мск), об этом говорится в письме председателя СБ ООН к членам Совета, информирует "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

Вопрос прав человека в КНДР был внесен в повестку дня СБ ООН в декабре прошлого года, когда состоялось первое заседание. С тех пор Совет не возвращался к данному вопросу.

Проведение заседания на прошлой неделе запросили Великобритания, Чили, Франция, Иордания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Испания и США.

Как ранее заявила постоянный представитель США (председатель СБ в декабре) Саманта Пауэр, с брифингом на заседании выступят верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хусейн и помощник генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

В распространенной США 1 декабря программе работы на месяц заседание по правам человека в КНДР не значилось. Как заявила постпред США, презентуя план работы, "важно, чтобы Совет Безопасности продолжал регулярно заниматься проблемой прав человека в КНДР".

Ранее представитель миссии КНДР при ООН Ким Сон выступил против решения провести данное заседание. Китай в конце декабря выступил «против принятия какого-либо итогового документа в Совете безопасности о положении с правами человека в КНДР».