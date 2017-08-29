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    СБ ООН проведет во вторник заседание в связи с новым ракетным пуском КНДР

    Совещание пройдет во вторник вечером

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Япония, США и Южная Корея направили запрос на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с очередным пуском баллистической ракеты КНДР.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило со ссылкой на дипломатические источники агентство Reuters.

    Совещание пройдет во вторник вечером.

    Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам, что страна запросит созыв экстренного заседания Совбеза и намерена требовать усиления давления на Пхеньян. 

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