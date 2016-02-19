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    СБ ООН проведет закрытую встречу по планам Турции ввести войска в Сирию

    Встреча, созванная Россией, намечена на 23:00

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН на закрытом совещании обсудит планы Турции ввести войска на север Сирии. 

    Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ООН.

    По его данным, встреча, созванная Россией, намечена на 23:00 мск.

    Ранее днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия намерена 19 февраля созвать заседание СБ ООН в связи с обострением ситуации на сирийско-турецкой границе и объявленными планами Турции по введению своих войск на север Сирии.

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