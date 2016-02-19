СБ ООН проведет закрытую встречу по планам Турции ввести войска в Сирию

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН на закрытом совещании обсудит планы Турции ввести войска на север Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в ООН.

По его данным, встреча, созванная Россией, намечена на 23:00 мск.

Ранее днем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия намерена 19 февраля созвать заседание СБ ООН в связи с обострением ситуации на сирийско-турецкой границе и объявленными планами Турции по введению своих войск на север Сирии.