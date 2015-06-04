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    СБ ООН проведет 5 июня внеочередное заседание

    Брифинг пройдет в открытом формате

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН проведет в пятницу внеочередное заседание по ситуации на Украине, встреча созывается по инициативе Литвы. 

    Как отмечает Report, об этом сообщили РИА Новости в постпредстве Литвы при ООН.

    "По запросу миссии Литвы в пятницу в Совете Безопасности пройдет заседание по Украине. С брифингом выступят представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, а также заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман", - сообщили агентству.

    В миссии Литвы ожидают, что со стороны СММ ОБСЕ перед членами СБ выступит заместитель главы миссии Александер Хаг.

    Отмечается, что брифинг пройдет в открытом формате.

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