СБ ООН проголосует по проекту резолюции, осуждающей боевое применение хлора в Сирии

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции, осуждающей боевое применение хлора в ходе конфликта в Сирии и угрожающей принятием мер в случае повторения подобных инцидентов. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Франции при всемирной организации Франсуа Делатр, председательствующий в Совбезе в марте, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Принятие резолюции состоится после дебатов по Украине, намеченных на 10 утра (18:00 мск)", - сказал он. Дипломат выразил надежду, что документ будет принят единогласно.

Глава 7 Устава ООН, озаглавленная "Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии", допускает введение санкций и применение военной силы. Однако, в виду того, что ссылка на эту главу приводится в постановляющей части резолюции, а не в ее преамбуле, то подобные меры не будут приниматься автоматически. В соответствии с действующими правилами, для этого потребуется принятие отдельного решения Совбеза.