СБ ООН призвал к возобновлению перемирия в Йемене

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН призывает стороны конфликта в Йемене возобновить действие режима прекращения огня, а также принять участие в намеченном на середину января новом раунде мирных переговоров. Об этом сообщил во вторник журналистам председательствующий в СБ уругвайский дипломат Эльбио Росселли по итогам закрытого совещания, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Члены Совета Безопасности призвали стороны возобновить действие устойчивого режима прекращения огня, который будет всеми соблюдаться", - сказал дипломат. Он указал правительству Йемена и шиитским мятежникам (хоуситам) на необходимость выполнения взятых на себя обязательств, а также на важность их участия в новом раунде переговоров, начало которого запланировано на 14 января.

Как сообщил Росселли, в СБ ООН также призвали противоборствующие стороны воздержаться от насилия и провокаций, которые могут нанести вред урегулированию конфликта, а также взаимодействовать с целью обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи населению, в особенности жителям города Таиз.

О начале режима прекращения огня было объявлено 15 декабря одновременно с началом переговоров в Швейцарии между правительством Йемена и шиитскими мятежниками (хоуситами). Дискуссии завершились 20 декабря без ощутимых результатов. При этом перемирие нарушалось обеими сторонами уже в первые часы после того, как вступило в силу.

2 января возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в одностороннем порядке объявила о выходе из режима прекращения огня. С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и хоуситами.

В январе 2015 года мятежники захватили Сану. Президент был вынужден перебраться сначала в Аден, а после того, как хоуситы 25 марта вошли в этот город, он покинул страну. С 26 марта по его просьбе Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ проводит военно-воздушную операцию против мятежников. К коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.