СБ ООН призвал к сотрудничеству для борьбы с иностранными боевиками

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН призвал государства к сотрудничеству и обмену информацией для борьбы с иностранными боевиками. За последний год Интерполу удалось идентифицировать три тысячи человек, всего же, по оценкам экспертов ООН, количество иностранцев, воюющих в рядах "Аль-Каиды" превышает 25 тыс. человек, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Совбез ООН отметил, что по-прежнему большое число людей подвергаются воздействию радикальных идей, пропагандирующих терроризм. Для устранения этой угрозы необходимо "предотвращение доведения радикализации до уровня, порождающего терроризм, пресечение вербовки, затруднение поездок иностранных боевиков-террористов", говорится в принятом в пятницу заявлении председателя СБ.

Совбез призвал к "активизации усилий в области пограничного контроля, расширению сотрудничества правоохранительных органов и активизации сбора информации о личности террористов", а также к укреплению международного, регионального и субрегионального сотрудничества "в целях предотвращения поездок иностранных боевиков-террористов с их территории или через нее".

При этом в СБ отметили, что "на сегодняшний день только 51 государство-член ООН сообщило о том, что оно использует предварительную информацию о пассажирах для содействия применению процедур оценки рисков и проверки пассажиров", а также то, что многие государства "все еще не обязали авиакомпании, действующие на их территории, предоставлять соответствующим национальным органам предварительную информацию о пассажирах".