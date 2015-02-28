Совбез ООН приравнял к терактам уничтожение боевиками ИГИЛ культурных ценностей

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН осудил уничтожение группировкой "Исламское государство" (ИГ) памятников и предметов исторической, культурной и религиозной ценности, поставив эти действия в один ряд с террористическими актами. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в принятом заявлении членов Совбеза ООН.

"Члены Совета Безопасности ООН решительно осудили продолжающиеся варварские террористические акты в Ираке, совершаемые ИГ, в том числе захват 100 представителей суннитского племени возле города Тикрит 25 февраля, сожжение 45 иракцев в Эль-Багдади 17 февраля, ежедневные нападения на гражданских лиц в Багдаде, а также целенаправленное уничтожение невосполнимых предметов религиозной и культурной ценности в музее Мосула и сожжение тысяч книг и редких рукописей из мосульской библиотеки", - отмечается в заявлении.

В документе осуждается расхищение боевиками ИГ предметов культурной ценности с целью последующей продажи, а также разрушение памятников истории и культуры. Члены Совета Безопасности "подтвердили свое осуждение уничтожения культурного наследия в Ираке и Сирии, в особенности ИГ, в том числе сознательное уничтожение мест религиозного поклонения".