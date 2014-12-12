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    СБ ООН принял резолюцию в поддержку новой миссии НАТО в Афганистане

    Миссия Решительная поддержка будет заниматься обучением и консультированием афганских сил обороны и безопасности

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН приветствовал соглашение между НАТО и Афганистаном, предусматривающее развертывание в стране после 2014 года небоевой миссии альянса.

    Соответствующая резолюция получила поддержку всех 15 стран-членов СБ, в том числе России, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

    Документ "приветствует соглашение между НАТО и Афганистаном об учреждении в период после 2014 года небоевой миссии "Решительная поддержка", которая будет заниматься обучением и консультированием афганских национальных сил обороны безопасности и оказывать им помощь по приглашению Исламской Республики Афганистан".

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