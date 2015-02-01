СБ ООН потребовал освободить всех заложников, находящихся в руках "Исламского государства"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН осудил убийство боевиками "Исламского государства" (ИГ) японского журналиста Кэндзи Гото, назвав произошедшее "чудовищным и подлым преступлением".

В принятом в воскресенье заявлении для печати члены СБ ООН призвали все страны помочь найти и наказать палачей гражданина Японии, а также потребовали незамедлительно освободить всех удерживаемых исламистами заложников.

"Члены Совета Безопасности потребовали немедленного, безопасного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых ИГ, "Джебхан ан-Нусра" и другими лицами, группами и организациями, связанными с "Аль-Каидой", - говорится в документе, принятом под председательством Китая.

В СБ ООН подчеркнули, что расправа над Гото "служит еще одним мрачным напоминанием о все больших опасностях, с которыми журналисты и другие люди ежедневно сталкиваются в Сирии", а также "в очередной раз демонстрирует жестокость группировки ИГ, которая несет ответственность за тысячи злодеяний в отношении сирийского и иракского народа".

Члены Совбеза дали понять, что "варварские акты", подобные казням заложников, "не страшат их, а только усиливают убежденность в том", что международное сообщество должно сплотиться для противодействия ИГ и другим экстремистским силам.