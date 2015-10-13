СБ ООН после терактов в Африке назвал терроризм главной угрозой миру

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН после терактов в Чаде и Камеруне назвал терроризм главной угрозой международному миру, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Совет Безопасности серьезно осудил ужасающие террористические атаки 10 и 11 октября, совершенные, как предполагается, "Боко Харам", в городах Бага Сола, Чад и Кангалери, Камерун, которые привели к большому количеству жертв и пострадавших", — говорится в распространенном в понедельник заявлении для прессы.

В заявлении СБ подчеркивается, что "терроризм во всех формах и проявлениях представляет самую серьезную опасность международному миру и безопасности". "Любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания, несмотря на мотивацию, где, когда и кем они были совершены", — отмечается в письме.

Члены Совета подчеркнули намерение сражаться с любыми формами терроризма в соответствии с обязанностями по Уставу ООН.

В результате тройного террористического акта в субботу в селении Бака Сола в Чаде погибли по меньшей мере 38 человек, более 50 человек получили ранения. Три бомбы взорвались близ рынка и около лагеря для беженцев. Правоохранительные органы страны подозревают, что за терактом стоит группировка "Боко Харам".

В воскресенье террористы-смертники совершили два взрыва в городе Мора на севере Камеруна, которые унесли жизни 11 человек.