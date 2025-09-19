СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, которая предусматривала блокирование процесса восстановления санкций против Ирана, отмененных в 2015 году.

Как сообщает Report, против возвращения санкций проголосовали четыре страны - Россия, Китай, Пакистан и Алжир. В то время девять членов СБ выступили против санкционных послаблений. Две страны воздержались.

Отметим, что европейская "тройка" выдвинула три условия властям Тегерана: начать переговоры с США, прекратить ядерную деятельность, предоставить информацию об обогащенном уране.

Тегерану дан 30-дневный срок для выполнения этих условий. В противном случае будет применен триггер snapback. Иными словами, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН вновь вступит в силу.

28 августа этого года европейская "тройка" направила письмо в Совет Безопасности ООН с просьбой активировать механизм snapback.