СБ ООН осудил очередной ракетный запуск КНДР

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН оценил последний ракетный пуск КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил постпред Эфиопии Такеда Алему, который председательствует в СБ в сентябре.

"Совет осудил крайне провокационный пуск баллистической ракеты КНДР", — сказал Алема.

СБ также отметил необходимость того, чтобы КНДР показала приверженность денуклеаризации "посредством конкретных действий".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что военное решение Корейского вопроса имеется, но Штаты не хотели бы его использовать.