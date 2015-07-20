СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку сделки по иранской ядерной программе

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку сделки по иранской ядерной программе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, все международные санкции с Ирана будут сняты через 10 лет при условии, что власти страны будут выполнять договоренности, достигнутые с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ и Германия) в Вене.

Кроме того, резолюция предусматривает, что сразу после поступления доклада Международного агентства по атомной энергии, подтверждающего соблюдение Тегераном условий сделки, в отношении страны будет введен ослабленный санкционный режим.

СБ ООН также ввел в действие механизм возобновления действия всех прежних ограничений в случае нарушения сделки Исламской Республикой.

Согласно проекту резолюции, внесенному делегацией США от имени членов "шестерки" 15 июля, первым важнейшим этапом выполнения соглашения по иранской ядерной программе будет поступление доклада Международного агентства по атомной энергии, который подтвердит выполнение Тегераном ключевых положений принятого в австрийской столице 14 июля Совместного всеобъемлющего плана действий. Сразу после этого прекратят действовать семь предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся ядерной программы Ирана.

Одновременно с этим будет установлен новый, ослабленный режим ограничений, который допускает - с предварительного согласия СБ ООН - передачу Ирану технологий, оборудования и военной техники. Он будет распространяться и на оказание финансовой, материальной и консультативной помощи Ирану в преобразовании завода по обогащению урана в Фордо в технологический центр под контролем МАГАТЭ. Размещенные на объекте центрифуги планируется использовать для производства изотопов.

Кроме того, в соответствии с проектом резолюции, страны будут вправе (также после заблаговременного уведомления санкционного комитета Совбеза) оказывать иранской стороне помощь в экспорте обогащенного урана массой свыше 300 кг в обмен на природный уран, а также в модернизации атомного реактора в Араке. Для облегчения осуществления всех этих и других операций из-под действия финансовых санкций будут выведены свыше 30 лиц и организаций, связанных с иранской ядерной программой, а также судоходные компании.

В то же время, как следует из документа, "через 10 лет с момента принятия СВПД все положения этой резолюции перестанут действовать", так же как и предыдущие семь резолюций, касающиеся ИЯП. "Совет Безопасности завершит рассмотрение ИЯП, и пункт "ядерное нераспространение" будет исключен из списка вопросов, которыми занимается Совет", - говорится в тексте.

В проекте резолюции подробно описан механизм возобновления санкций в отношении Ирана в случае нарушения последним условий сделки с международным сообществом. Он предусматривает, что в случае выявления серьезных нарушений один из членов "шестерки" может попросить Совет Безопасности вернуться к рассмотрению вопроса и принять новую резолюцию, которая позволит Тегерану остаться вне действия санкционного режима. При этом в ходе голосовании все та же страна - равно как и любой другой постоянный член Совбеза - может наложить вето на эту резолюцию, и в таком случае все прежние санкции автоматически вернутся через 30 дней.