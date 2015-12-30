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    Саудовская Аравия инвестирует 613 млрд. долларов

    Это откроет большие возможности для деятельности турецких фирм в королевстве

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия и Турция планируют расширить экономические связи  и до 2020 года инвестирует  613 млрд. долларов.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Анадолу. 

    Согласно информации, в целях снижения зависимости экономики от нефти королевство планирует осуществить проекты, направленные на развитие инфраструктуры и местного производства. 

    По данным, это откроет большие возможности для деятельности турецких фирм в королевстве.

    В ходе двухдневного официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были обсуждены вопросы расширения экономических отношений между двумя странами. 

    Отметим, что Р.Т.Эрдоган 29-30 декабря совершил визит в Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана ибн Абдуль-Азиза Ас-Сауда. 

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