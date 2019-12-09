​Саудовский принц позвонил Трампу после стрельбы на военной базе в США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман позвонил президенту США Дональду Трампу и выразил соболезнования в связи со стрельбой на военной базе во Флориде, устроенной саудовским военным.

Как передает Report со ссылкой на саудовское агентство SPA, в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти СШA ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно.