​Саудовский министр заявил о скором повышении цен на нефть

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Саудовский министр нефти заявил о скором повышении цен на углеводороды. Стоимость в будущем вырастет, а ситуация на мировом рынке стабилизируется. Это произойдёт вследствие сотрудничества между странами, добывающими чёрное золото.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми.

При этом он отказался ответить на вопрос о том, как снятие санкций с Ирана может сказаться на стоимости нефти. Однако, по его мнению, "сыграть особенно важную роль" в стабилизации рынка углеводородов могут Саудовская Аравия и Мексика.