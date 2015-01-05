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    ​Саудовский генерал погиб на границе с Ираком

    Вооруженные боевики совершили нападение на пограничный пост

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Вооруженные боевики совершили нападение на саудовский пограничный пост, расположенный на границе с Ираком, неподалеку от города Арара, сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    По информации МВД Саудовской Аравии, одного из нападавших удалось захватить в плен, но он сумел привести в действие "пояс смертника", закрепленный на его теле.

    В результате взрыва погибли два человека, в том числе генерал пограничных войск Уда аль-Балауи, еще один пограничник был ранен. 

    Пресс-секретарь  МВД  Саудовской Аравии генерал-майор Мансур Турки подтвердил факт гибели высокопоставленного офицера, но не назвал его имени.

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