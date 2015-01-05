​Саудовский генерал погиб на границе с Ираком

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Вооруженные боевики совершили нападение на саудовский пограничный пост, расположенный на границе с Ираком, неподалеку от города Арара, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

По информации МВД Саудовской Аравии, одного из нападавших удалось захватить в плен, но он сумел привести в действие "пояс смертника", закрепленный на его теле.

В результате взрыва погибли два человека, в том числе генерал пограничных войск Уда аль-Балауи, еще один пограничник был ранен.

Пресс-секретарь МВД Саудовской Аравии генерал-майор Мансур Турки подтвердил факт гибели высокопоставленного офицера, но не назвал его имени.