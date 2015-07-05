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    В Йемене 30 человек стали жертвами авиаудара арабской коалиции

    В городе Аден на юге страны продолжаются бо

    Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Согласно сообщениям из Йемена, авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла удар по рынку в городе Ахем на севере страны, находящемся под контролем повстанцев-хуситов.

    Как передает Report, по словам повстанцев, в результате авиаудара в провинции Хадджа погибли 30 гражданских лиц.

    Независимых подтверждений этому заявлению нет.

    Тем временем в городе Аден на юге страны продолжаются бои.

    Местные власти сообщают, что в результате авиаударов и ракетных обстрелов со стороны повстанцев в городе погибли 14 человек.

    Силы хуситов и их союзников уже много недель ведут бои с правительственными войсками по всей стране.

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