Саудовская Аравия заявила о поддержке США военной операции в Сирии

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты приветствовали намерение Саудовской Аравии о направлении войск специального назначения в Сирию для борьбы с "ИГИЛ". Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил саудовский министр иностранных Абдель аль-Джубейр.

"Соединенные Штаты решительно поддержали и очень позитивно отреагировали на готовность участия в операциях в Сирии спецназа (Саудовской Аравии), если международная коалиция примет такое решение. Таким образом, королевство станет частью этих сил", - заявил министр журналистам после встречи с госсекретарем США Джоном Керри.

Он уточнил, что "поддержка исходит от Белого дома, от госдепартамента, поэтому естественно, что Джон Керри поддержал такое решение".

По словам Абдель аль-Джубейра, идея о возможной наземной операции была выдвинута Вашингтоном, участники руководимой США международной коалиции надеются, что именно Соединенные Штаты ее возглавят.

Представитель американского госдепартамента Джон Кирби подтвердил, что США приветствовали готовность Саудовской Аравии к направлению своего спецназа на территорию Сирии, однако от комментариев по поводу содержания и времени подобной операции отказался.