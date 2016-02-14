Саудовская Аравия заявила о готовности сместить Асада силовым путем

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу CNN заявил, что при провале политического урегулирования ситуации в Сирии президент Башар Асад может быть свернут силой, информирует Report со ссылкой на "Газета.Ru".

«Я полагаю, что Башар Асад слаб и что с ним покончено», — сказал он. По его словам, сначала Асада не смогли спасти собственные войска, после помощь Ирана и Ирака не помогла Асаду вернуть контроль над страной.

После, отмечает глава саудовского МИДа, глава Сирии обратился к России, но и она, считает аль-Джубейр, не спасет его. «Человек, который ответственен за разрушение собственной страны, не имеет никакого будущего в ней», — добавил министр.

«Башар Асад уйдет, не сомневаюсь в этом. Либо он уйдет в ходе политического процесса, либо будет свергнут силой. Народ Сирии не примет его как правителя», — сказал аль-Джубейр.

По его словам, Саудовская Аравия готова направить в Сирию военных для проведения наземной операции, но только как часть коалиции, возглавляемой США.