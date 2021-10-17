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Саудовская Аравия возобновила работу аэропортов с полной пропускной способностью

Саудовская Аравия возобновила работу аэропортов с полной пропускной способностью Саудовская Аравия объявила о возобновлении с 17 октября работы аэропортов королевства на полную мощность на фоне ослабления связанных с пандемией нового коронавируса ограничений.
Другие страны
17 октября 2021 г. 18:17
Саудовская Аравия возобновила работу аэропортов с полной пропускной способностью

Саудовская Аравия объявила о возобновлении с 17 октября работы аэропортов королевства на полную мощность на фоне ослабления связанных с пандемией нового коронавируса ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News Arabia.

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии, отмечает телеканал, издало инструкции для авиакомпаний о возвращении к эксплуатации воздушных гаваней страны с полной пропускной способностью, начиная с воскресенья.

С 17 октября на открытых площадках отменяется обязательный масочный режим. В то же время в закрытых помещениях и определенных местах люди по-прежнему должны носить маски. Отменяется режим социальной дистанции. Разрешено проведение свадеб и торжеств в больших залах без ограничений по числу гостей, но при соблюдении определенных мер предосторожности. Кроме того, впервые с начала пандемии главные исламские святыни в Мекке и Медине могут отныне снять ограничения по числу молящихся. Стадионы и спортзалы также могут теперь работать с полной загрузкой.

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