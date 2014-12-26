Саудовская Аравия рассчитала бюджет-2015 исходя из цены на нефть 80 долларов за баррель

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии заложили цену нефти 80 долларов США за баррель в принятый накануне бюджет страны на 2015 год, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в бюджет 2014 года, доходы которого на 89% зависят от нефти, заложена цена в 103 доллара США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне в пятницу выросла до 60,50 долларов США. Цена фьючерсов на нефть марки WTI в Нью-Йорке поднялась до 56,12.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия приняла госбюджет на следующий год с рекордным дефицитом в 38,6 млрд. долларов. Дефицит вызван резким падением цен на нефть.