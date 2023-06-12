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Саудовская Аравия стремится развивать сотрудничество с Китаем

Саудовская Аравия стремится развивать сотрудничество с Китаем Саудовская Аравия стремится развивать сотрудничество с Китаем, несмотря на опасения западных стран.
Другие страны
12 июня 2023 г. 14:44
Саудовская Аравия стремится развивать сотрудничество с Китаем

Саудовская Аравия стремится развивать сотрудничество с Китаем, несмотря на опасения западных стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на Десятой конференции арабских и китайских предпринимателей в Эр-Рияде.

"Сегодняшняя реальность состоит в том, что Китай занимает, занимал и будет занимать лидирующие позиции. Мы не должны конкурировать с Китаем, мы должны сотрудничать с ним", - сказал он.

Десятая конференция арабских и китайских предпринимателей проходит 11-12 июня в Эр-Рияде под лозунгом "Сотрудничество во имя процветания".

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Версия на английском языке Saudi Arabia seeks to develop cooperation with China

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