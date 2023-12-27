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Саудовская Аравия cтала десятым государством-наблюдателем СВМДА

Саудовская Аравия cтала десятым государством-наблюдателем СВМДА Саудовская Аравия присоединилась к Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве государства-наблюдателя.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 10:05
Саудовская Аравия cтала десятым государством-наблюдателем СВМДА

Саудовская Аравия присоединилась к Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве государства-наблюдателя.

Как передает Report, данное событие стало важной вехой в дальнейшем географическом расширении этой панконтинентальной организации по укреплению мира и безопасности в Азии.

Саудовская Аравия является одним из государств Персидского залива, из числа которых в СВМДА уже входят такие государства-члены, как Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Статус наблюдателя Королевства Саудовская Аравия еще больше увеличит представительство этого субрегиона в СВМДА и, таким образом, расширит и обогатит сотрудничество по всей Азии.

Заявка Саудовской Аравии на получение статуса государства-наблюдателя СВМДА подчеркивает важность коллективных усилий в решении глобальных и региональных проблем и отражает общее стремление региона к более сплоченному международному сообществу.

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