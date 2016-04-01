Саудовская Аравия создаст крупнейший в мире инвестфонд

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия планирует увеличить капитал государственного инвестфонда до 2 триллионов долларов, сделав его самым крупным в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр обороны и второй в очереди престолонаследия принц королевства Мухаммад ибн Салман Аль Сауд в интервью информагентству Блумберг.

Как заявил Аль Сауд, целью создания "мегафонда" будет избавление экономики королевства от нефтяной зависимости.

Аль Сауд "изложил свое видение публичного инвестфонда, который со временем будет контролировать активы стоимостью 2 триллиона долларов, чтобы помочь королевству избавиться от нефтяной зависимости", - говорится на сайте агентства. В капитал фонда войдет прибыль от размещения 5% активов национальной нефтяной компании Aramco, которое по словам принца может пройти в начале 2017 года.

По словам Салмана Аль Сауда, экономика страны готова пережить длительный период низких цен на нефть. "Я не думаю, что низкие цены на нефть представляют для нас угрозу", - сказал он.