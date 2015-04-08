Саудовская Аравия согласна повышать цены на нефть

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия согласна на увеличение цен на нефть, если ее поддержат страны, не входящие в ОПЕК.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр нефти королевства Али аль-Наими.

"Королевство по-прежнему готово помочь вернуть стабильность на рынке и содействовать разумному повышению цен, но вместе с основными нефтедобывающими и экспортирующими странами и на основе четких принципов и высокой прозрачности, вместе со странами залива и странами-членами ОПЕК", — заявил он.