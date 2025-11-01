Саудовская Аравия рассчитывает в середине ноября подписать оборонное соглашение с США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в ходе запланированного на середину ноября визита в Вашингтон намерен заключить с президентом США Дональдом Трампом оборонное соглашение между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу The New York Times (NYT)

"По словам американского чиновника и еще одного человека, знающего о подготовке к поездке, на повестке государственного визита в середине ноября - оборонное соглашение, которое, как ожидается, подпишут Саудовская Аравия и США", - отмечает издание

Собеседники газеты уточнили, что пакт будет напоминать соглашение США и Катара в сфере безопасности, заключенное в конце сентября 2025 года.

Эр-Рияд в рамках соглашения рассчитывает получить от США истребители-бомбардировщики F-35. Кроме того, королевство хочет добиться соглашения, которое откроет Саудовской Аравии доступ к технологиям для развития мирной ядерной программы.