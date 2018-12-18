Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 млрд саудовских риалов (около 215 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.

Расходная часть бюджета составила 1106 трлн риалов (294,8 млрд долларов).

"(Этот бюджет) самый большой бюджет в истории королевства Саудовская Аравия. Его целью является поддержка экономического роста, повышение эффективности расходов и достижение устойчивости и финансовой стабильности в рамках целей Vision 2030", - заявил король, речь которого транслировало государственное телевидение страны.

Дефицит бюджета составил 131 млрд саудовских риалов (34,92 млрд долларов).