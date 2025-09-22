Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Саудовская Аравия предоставила Йемену $368 млн экономической помощи

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 01:19
    Саудовская Аравия предоставила международно признанному правительству Йемена новый пакет экономической помощи на 1,38 млрд саудовских риалов ($368 млн).

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

    Финансирование осуществляется через Саудовскую программу развития и реконструкции Йемена (Saudi Program for the Development and Reconstruction of Yemen, SDRPY).

    Выделенные средства пойдут на поддержку государственного бюджета, поставки нефтепродуктов, а также покрытие операционных расходов больницы имени наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в городе Аден. Отмечается, что очередной пакет экономической помощи был выделен по инициативе короля Саудовской Аравии Сальмана Абдель Азиза.

    С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами из мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.

