Саудовская Аравия получит от США F-35 в такой же модификации, как и Израиль
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 22:53
Саудовская Аравия получит от США истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в такой же модификации, как и Израиль.
Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.
У Трампа просили уточнить, будут ли поставляемые Саудовской Аравии самолеты F-35 уступать тем, которые передаются Израилю.
"Что касается меня, то, считаю, обе страны находятся на уровне, на котором и та, и другая должны получить продукцию высшего класса", - сказал он.
Последние новости
00:10
Cборная Азербайджана U-21 обыграла Гибралтар в матче отбора на ЕВРО-2027Футбол
23:51
США отправляют в Украину первую партию природного газа через ЛитвуДругие страны
23:31
Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом ВенесуэлыДругие страны
23:14
Bloomberg: "Лукойл" хочет продать зарубежные активы единым пакетомЭнергетика
23:02
Euronews: 7-я Консультативная встреча лидеров ЦА знаменует новый рассвет региональной интеграцииВ регионе
22:53
Саудовская Аравия получит от США F-35 в такой же модификации, как и ИзраильДругие страны
22:51
Президент США допустил возможность сделки с ИраномДругие страны
22:49
Трамп: США и Саудовская Аравия фактически согласовали оборонный пактДругие страны
22:34