Саудовская Аравия получит от США F-35 в такой же модификации, как и Израиль

Саудовская Аравия получит от США истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в такой же модификации, как и Израиль.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в начале переговоров с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

У Трампа просили уточнить, будут ли поставляемые Саудовской Аравии самолеты F-35 уступать тем, которые передаются Израилю.

"Что касается меня, то, считаю, обе страны находятся на уровне, на котором и та, и другая должны получить продукцию высшего класса", - сказал он.