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    ​Саудовская Аравия подвела тяжелую артиллерию к границе с Йеменом

    Переброска войск к границе произошла на фоне захвата повстанцами административного центра мухафазы Таиз

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ На границе с Йеменом появились артиллерия и бронетехника Саудовской Аравии.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, по мнению представителей администрации США, это повышает вероятность того, что крупнейшая нефтяная держава окажется втянута в разгоревшийся конфликт.

    Переброска саудовских войск к границе произошла на фоне захвата шиитскими повстанцами административного центра мухафазы Таиз.

    Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН осудил действия радикалов-хуситов и выразил поддержку президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади.

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