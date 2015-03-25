​Саудовская Аравия подвела тяжелую артиллерию к границе с Йеменом

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ На границе с Йеменом появились артиллерия и бронетехника Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по мнению представителей администрации США, это повышает вероятность того, что крупнейшая нефтяная держава окажется втянута в разгоревшийся конфликт.

Переброска саудовских войск к границе произошла на фоне захвата шиитскими повстанцами административного центра мухафазы Таиз.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН осудил действия радикалов-хуситов и выразил поддержку президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади.