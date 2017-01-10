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    Саудовская Аравия планирует принять на хадж более 2,5 миллиона паломников

    Совет министров планирует увеличить число паломников

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Правительство Саудовской Аравии намерено принять меры для увеличения числа паломников, которые приедут на хадж в королевство в этом году, на 800 тысяч человек — до 2,6 миллиона.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр культуры и информации Саудовской Аравии Адиль бен Зейд ат-Тарифи.

    "Совет министров в соответствии с курсом хранителя двух святынь (титул саудовского монарха) планирует увеличить число паломников из королевства и из-за рубежа, что согласуется с организационными правилами", — цитирует слова ат-Тарифи Саудовское агентство новостейSPA.

    Как объявило министерство по делам хаджа, оно дополнительно примет в этом году около 800 тысяч паломников после того, как будут сняты действовавшие в течение пяти лет ограничения из-за работ по расширению площади главной мечети аль-Харам в Мекке.

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