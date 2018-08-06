Саудовская Аравия отзывает посла из Канады

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отзывает своего посла из Канады.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство печати Саудовской Аравии.

Кроме того, рассматривается возможность объявить посла страны в Эр-Рияде персоной нон-грата.

Отношение между двумя странами испортились после того, как Оттава призвала освободить гражданских активисток, задержанных в королевстве.

3 августа министерство иностранных дел Канады выразило озабоченность относительно задержания в Саудовской Аравии гражданских активистов и потребовало немедленного их освобождения.

"Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии… Мы требуем от властей страны немедленно отпустить их", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

МИД Саудовской Аравии прокомментировало заявление, отметив, что позиция Канады представляет собой вмешательство во внутренние дела королевства, а также противоречит основам международного права и всех договоренностей, которые регулируют отношения между государствами.

В документе, опубликованном Саудовским агентством печати, сообщается, что Эр-Рияд приостанавливает новые торговые и финансовые операции с Канадой, отзывает своего посла для консультаций, а также объявляет главу дипломатической миссии Канады персоной нон грата.