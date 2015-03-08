Саудовская Аравия ответила на критику из-за блогера

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало международную кампанию в защиту блогера Раифа Бадави "вмешательством во внутренние дела королевства под предлогом борьбы за права человека".

Бадави приговорен к 10 годам заключения и публичной порке за оскорбление ислама, и правозащитная организация Amnesty International собрала уже больше миллиона подписей под обращением к властям Саудовской Аравии с просьбой освободить его.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в заявлении МИД говорится, что суд в Саудовской Аравии является абсолютно независимым и выносит справедливые приговоры.

Раиф Бадави получил первые 50 ударов плетью в январе этого года, после чего продолжение экзекуции было прервано из-за состояния здоровья осужденного.

Прежний король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз, умерший 23 января этого года, успел направить дело Бадави на пересмотр, но правозащитники опасаются, что новый приговор может быть еще более суровым.