 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саудовская Аравия освободила семь иранских рыбаков

    Иранцы были арестованы в мае прошлого года береговой охраной Саудовской Аравии

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия освободила иранских рыбаков, которых удерживала более года, обвиняя в незаконном нахождении в своих территориальных водах.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают в четверг иранские СМИ, подчеркивая, что вторжение "произошло неумышленно".

    Приводятся разные данные о числе освобожденных: по сведениям агентства Тасним, их семеро, по информации агентства телерадиовещательной корпорации ИРИБ - пятеро.

    Иранцы были арестованы в мае прошлого года береговой охраной Саудовской Аравии. Это жители портовых городов Бушер и Генаве, все они уже вернулись в Иран, отмечает Тасним.

    Еще один инцидент с задержанием иранцев произошел 16 июня этого года в Персидском заливе близ нефтяного месторождения Марджан. Саудовские пограничники открыли огонь по двум иранским рыбацким лодкам, которые, как утверждалось, оказались в территориальных водах королевства. В результате стрельбы один рыбак погиб, трое были задержаны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi