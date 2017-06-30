Саудовская Аравия освободила семь иранских рыбаков

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия освободила иранских рыбаков, которых удерживала более года, обвиняя в незаконном нахождении в своих территориальных водах.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают в четверг иранские СМИ, подчеркивая, что вторжение "произошло неумышленно".

Приводятся разные данные о числе освобожденных: по сведениям агентства Тасним, их семеро, по информации агентства телерадиовещательной корпорации ИРИБ - пятеро.

Иранцы были арестованы в мае прошлого года береговой охраной Саудовской Аравии. Это жители портовых городов Бушер и Генаве, все они уже вернулись в Иран, отмечает Тасним.

Еще один инцидент с задержанием иранцев произошел 16 июня этого года в Персидском заливе близ нефтяного месторождения Марджан. Саудовские пограничники открыли огонь по двум иранским рыбацким лодкам, которые, как утверждалось, оказались в территориальных водах королевства. В результате стрельбы один рыбак погиб, трое были задержаны.